Maltepe'de lüks araçların aynalarıyla plakalarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Maltepe'de lüks araçların aynalarını ve plakalarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Maltepe'de lüks araçların aynalarını ve plakalarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İlçede, farklı tarihlerde lüks araçların aynaları ile plakalarının çalınması üzerine çalışma başlatan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri şüpheli S.G'nin (22) kullandığı bir otomobili, Aydınevler Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Aracın GPS bilgileriyle hırsızlıkların gerçekleştiği adresleri eşleştiren polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin, Maltepe ve Kartal'da 23 ayrı "otodan hırsızlık" ve "açıktan hırsızlık" suçlarının zanlısı olduğu, 27 farklı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu