MALTEPE'DE LODOSUN ETKİSİYLE 2 EVİN ÇATISI UÇTU - Haberler
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MALTEPE'DE LODOSUN ETKİSİYLE 2 EVİN ÇATISI UÇTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE'de şiddetli lodos nedeniyle 2 evin çatısı uçtu, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de şiddetli lodos nedeniyle 2 evin çatısı uçtu, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Gülensu Mahallesi Şehit Metin Dil Sokak üzerinde meydana geldi. Şiddetli lodos nedeniyle tek katlı bir evin balkon çatısı uçtu. Rüzgarın etkisiyle çatı, sokağa düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra çatının yoldaki parçalarını kenara aldı. Ev sahibi Deniz Yıldız, Evde yatıyorduk. Bir gürültü koptu. Ön tarafta gece kondu var. Ben o yıkıldı zannettim. Sonra çıktık geldik çatı bu halde. Allah'tan kimse o sıra geçmemiş. Yaralı yok dedi. Öte yandan Maltepe'de yine aynı mahallede 3 katlı bir binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle başka bir evin çatısına uçtu.

MALTEPE'DE LODOSUN ETKİSİYLE 2 EVİN ÇATISI UÇTU

MALTEPE'DE LODOSUN ETKİSİYLE 2 EVİN ÇATISI UÇTU

MALTEPE'DE LODOSUN ETKİSİYLE 2 EVİN ÇATISI UÇTU

MALTEPE'DE LODOSUN ETKİSİYLE 2 EVİN ÇATISI UÇTU

MALTEPE'DE LODOSUN ETKİSİYLE 2 EVİN ÇATISI UÇTU

MALTEPE'DE LODOSUN ETKİSİYLE 2 EVİN ÇATISI UÇTU

MALTEPE'DE LODOSUN ETKİSİYLE 2 EVİN ÇATISI UÇTU

MALTEPE'DE LODOSUN ETKİSİYLE 2 EVİN ÇATISI UÇTU

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