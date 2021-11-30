MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de lodos nedeniyle yan yatan gemi kamerada

-Maltepe'de halatından kurtulan gemi sulara gömüldü

İSTANBUL - Maltepe'de kıyıya demir atan geminin gece saatlerinde şiddetli lodos nedeniyle halatları koptu. Sürüklenen gemi kısa süre sonra sulara gömüldü. Geminin yan yatmış hali vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve lodos etkisini sürdürüyor. Maltepe'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve lodos sonrası kıyıya demir atan gemi gece saatlerinde halatlarından kurtularak sürüklendi. Şiddetli lodosa dayanamayan gemi önce yan yattı sonra sulara gömüldü. Lodos nedeniyle geminin yan yatmış hali vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan geminin sulara gömüldüğü alanın son hali gümn aydınlanınca görüntülendi.

Geminin yan yattığı esnada olay yerinde bulunan Serhat Altun, "Dün akşam buraya geldik. Çok şiddetli bir lodos vardı. Tam olarak bu noktada beyaz bir gemi duruyordu. Sabah saatlerinde geldiğimizde ise geminin sulara gömüldüğünü gördük" diye konuştu.