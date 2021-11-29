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Maltepe'de lodos nedeniyle gemi karaya oturdu

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Maltepe'de lodos nedeniyle gemi karaya oturdu

Maltepe açıklarında AYIS 1 isimli Ro-Ro gemisi lodos nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe açıklarında AYIS 1 isimli Ro-Ro gemisi lodos nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Olay yerine kurtarma römorkörü sevk edildi.

Maltepe açıklarında bulunan AYIS 1 isimli Ro-Ro gemisi, şiddetli lodos nedeniyle sürüklenerek Kumcular İskelesi'nde kıyıya yaslandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Mehmetçik adlı römorkör, tedbir amaçlı olarak olay yerine sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Maltepe Kumcular İskelesi'nde karaya yaslanan AYIS 1 isimli Ro-Ro gemisi için Mehmetçik römorkörümüz tedbiren olay mahallinde bulunuyor" denildi.

(İHA)

Maltepe'de lodos nedeniyle gemi karaya oturdu

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