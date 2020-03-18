Maltepe'de kuyumcu soygunu
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Fındıklı, Maltepe, Güncel

Maltepe'de kuyumcu soygunu

Maltepe'de bir kuyumcunun kepengini kıran kişiler, 300 bin liralık altını alarak kaçtı.

18.03.2020 05:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 05:29
Maltepe'de kuyumcu soygunu

Maltepe'de bir kuyumcunun kepengini kıran kişiler, 300 bin liralık altını alarak kaçtı.

Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen yüzleri maskeli 4 kişi, otomatik kepengi levye ile kırarak içeri girdi. Kuyumcuda bulunan 300 bin lira değerinde altın bilezikleri alan soyguncular geldikleri otomobil ile kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcuda inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Maltepe'de kuyumcu soygunu

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Maltepe'de kuyumcu soygunu

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