Maltepe'de Kur'an kursu binasında çıkan yangın söndürüldü
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İtfaiye, Maltepe, Güncel

Maltepe'de Kur'an kursu binasında çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de Kur'an kursu binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

11.03.2020 00:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 00:49
Maltepe'de Kur'an kursu binasında çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de Kur'an kursu binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zümrütevler Mahallesi Mimozacı Sokak'taki Kur'an kursu binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle panik yaşayan 8 kız öğrenci, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Maltepe'de Kur'an kursu binasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Maltepe'de Kur'an kursu binasında çıkan yangın söndürüldü

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