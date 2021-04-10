Maltepe'de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın
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Maltepe'de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın

İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın Maltepe'de kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine polis ekipleri baskın düzenledi.

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Maltepe'de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın

İSTANBUL - Maltepe'de kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında koronavirüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan 11 kişiye toplam 55 bin 950 Türk Lirası para cezası kesildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri 9 Nisan'da Maltepe Küçükyalı Mahallesinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucu içeride bulanan 11 kişiye 1593 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplam 40 bin 950 TL ve kumar oynayan şahıslara ise toplam 15 bin TL olmak üzere toplamda 55 bin 950 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca masa üzerinde poker kağıtları ve kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 700 TL ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Öte yandan işyeri sahibine "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Maltepe'de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın
Maltepe'de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın
Maltepe'de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın
Maltepe'de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR

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