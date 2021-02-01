Maltepe'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayanlara para cezası
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Maltepe'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayanlara para cezası

01.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:08
Maltepe'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayanlara para cezası

Maltepe'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan kişilere para cezası uygulandı.

Maltepe'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan kişilere para cezası uygulandı.

Tedbirler kapsamında yapılan çalışmalarda, Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde kahvehane olarak faaliyet gösteren işyerinin açık olduğu, içeridekilerin kısıtlama kurallarını ihlal ettiği, sosyal mesafeye aykırı şekilde oturduğu ve masalarda oyun oynadığı tespit edildi.

İşyerindeki 15 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun "kumar oynamak" içerikli 34. maddesi gereğince toplam 66 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen işyeri, Maltepe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek, işyerinin faaliyetine son verildi.

Öte yandan Cevizli Mahallesi'nde bir işyerinin birinci katında 2 kişinin bulunduğunun görülmesinin ardından işyerinin üçüncü katında yapılan denetimde 15 kişinin içeride ve camın arkasında toplu halde saklandığı belirlendi.

Yapılan kontrollerde oyun masaları, 13 kutu ve 420 adet iskambil kağıdı ile 30 adet pul ele geçirildi.

İşyerinin sorumlusu Y.S. hakkında "Kumar Oynatmaya Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, işyerindekilere 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun "kumar oynamak" içerikli 34. maddesi gereğince toplam 66 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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