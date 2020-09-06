MALTEPE'DE KORONAVİRÜS HALAYI KAMERADA
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MALTEPE'DE KORONAVİRÜS HALAYI KAMERADA

MALTEPE'DE KORONAVİRÜS HALAYI KAMERADAİSTANBUL, (DHA) - Maltepe'de sokak ortasında davul ve zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar koronavirüsü hiçe saydı.

MALTEPE'DE KORONAVİRÜS HALAYI KAMERADA
06.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 06.09.2020 09:46

MALTEPE'DE KORONAVİRÜS HALAYI KAMERADA

İSTANBUL, (DHA) - Maltepe'de sokak ortasında davul ve zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar koronavirüsü hiçe saydı.

Dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı uyarılar devam ederken Maltepe'de bir grup vatandaş düğün eğlencesi sırasında koronavirüsü hiçe saydı. Zümrütevler Mahallesi'nde otomobillerini yola park eden kişiler sokağın ortasında davul ve zurna eşliğinde el ele halay çekti. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

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