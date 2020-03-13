Maltepe'de "korona virüsü" seferberliği Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü vakasının ardından Maltepe Belediyesi, kendisine bağlı kreş, eğitim kurumu, kültür merkezi ve binaları dezenfekte ettiği gibi sokaklarla birlikte 6 bine yakın çöp konteynerinde de temizliğe başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü vakasının ardından Maltepe Belediyesi, kendisine bağlı kreş, eğitim kurumu, kültür merkezi ve binaları dezenfekte ettiği gibi sokaklarla birlikte 6 bine yakın çöp konteynerinde de temizliğe başladı.



Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Türkiye'de görülen ilk korona virüsü vakasının ardından ilçede bulunan yaklaşık 6 bin yeraltı ve yer üstü konteynerinin bakım ve temizliğine başladı. Bu kapsamda günde 2 vardiya halinde 3 yıkama aracıyla 390 yer altı, kalan galvaniz ve plastik konteynerlerde yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca konteyner kenarlarında ve sokaklarda da yıkama çalışması başlatan ekipler, çalışmalarını hızla sürdüreceklerini de belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA