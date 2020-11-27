Maltepe'de korkunç olay: Sokak ortasında tanımadığı şahsın saldırısına uğradı...O anlar kamerada
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Maltepe'de korkunç olay: Sokak ortasında tanımadığı şahsın saldırısına uğradı...O anlar kamerada

27.11.2020 13:24 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:35

Maltepe'de korkunç olay: Sokak ortasında tanımadığı şahsın saldırısına uğradı.

Maltepe'de korkunç olay: Sokak ortasında tanımadığı şahsın saldırısına uğradı...O anlar kamerada

Yaralanan talihsiz kadın: "Kendimi yerde buldum. İnsanlar tutmasa beni öldürebilirdi"

-Kadının yere fırlatıldığı o an güvenlik kamerasına yansıdı

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İSTANBUL - Maltepe'de marketten çıkıp evine doğru yürüyen Hatice Türkoğlu, tanımadığı şahsın saldırına uğradı. Aldığı darbeler sonucu kadının yüzünde morluklar oluştu, diz kapağı çatladı. Darp raporu alarak şüpheli şahıs hakkında şikayetçi olan kadın, "Neye uğradığımı şaşırdım. Kendimi yerlerde buldum. İnsanlar tutmasa beni öldürebilirdi. Çok korktum, geceleri uyku uyuyamıyorum" dedi. Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi Sarmaşık Sokakta dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Marketten alışveriş yaparak evine doğru giden Hatice Türkoğlutanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Talihsiz kadına arkasından saldıran şüpheli şahıs, kadını savurarak yere doğru fırlattı. Yaralanan kadın, çevredeki vatandaşlar müdahalesiyle kurtuldu. Darp raporu alan Türkoğlu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Beni savurarak yere fırlattı"

Şikayet dilekçesinde, "Marketten çıkıp eve doğru yürüdüğüm sırada tanımadığım bir şahıs arkamdan kollarımdan sıkarak tutmaya ve sarılıp beni savurmaya başladı. Sonra beni yere fırlattı. Bunun üzerine yüzüme yumruklar attı. Ben yere düşüp kapaklanınca yüzüm yere sürttü. Kafam yere çarpmasın diye elimle yere tutunmaya çalıştığım için ellerim de yaralandı. Sağ bacağımın diz kısmında çatlak oluştu. Her iki ayağımdan da yaralandım. Şahıs bana saldırırken kendince anlamsız sözler söylüyordu ancak ne dediğini olayın şokuyla anlamadım. Çevreden gelen vatandaşlar beni şahsın elinden zor aldılar. Beni darp eden ve bana saldıran A.B. hakkında şikayetçiyim" ifadelerine yer verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı.

"İnsanlar tutmasa beni öldürebilirdi"

Adliyeye gelerek savcılığa şikayette bulunan Hatice Türkoğlu, "Marketten evime gidiyordum. Hiç tanımadığım bir insan arkamdan saldırdı. Neye uğradığımı şaşırdım. Kendimi yerlerde buldum. İnsanlar tutmasa beni öldürebilirdi. Arkamdan sessizce yaklaşıp saldırdı. Beni yerlere vurdu. Hiç tanımadığınız insanlar size saldırabiliyor. Bir şeyler mırıldanıyordu ama sesini alamadım. O anda şoktaydım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sonrasında kaçtı herhalde" dedi.

"Çok korktum, geceleri uyuyamıyorum"

Darp raporu alarak emniyete gittiğini söyleyen Türkoğlu, "Oradan da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Çok korktum, geceleri uyku uyuyamıyorum. Bu gece ilaçla uyudum" diye konuştu.

Olay anı kamerada

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli şahsın cadde üzerinde sağa sola doğru koşması, ellerinde poşetlerle yolun karşısına geçen kadına bir anda saldırması sonucu kadının yere düşmesi, çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesi yer alıyor.

Maltepe'de korkunç olay: Sokak ortasında tanımadığı şahsın saldırısına uğradı...O anlar kamerada
Maltepe'de korkunç olay: Sokak ortasında tanımadığı şahsın saldırısına uğradı...O anlar kamerada
Maltepe'de korkunç olay: Sokak ortasında tanımadığı şahsın saldırısına uğradı...O anlar kamerada
Maltepe'de korkunç olay: Sokak ortasında tanımadığı şahsın saldırısına uğradı...O anlar kamerada
Maltepe'de korkunç olay: Sokak ortasında tanımadığı şahsın saldırısına uğradı...O anlar kamerada
Maltepe'de korkunç olay: Sokak ortasında tanımadığı şahsın saldırısına uğradı...O anlar kamerada
Maltepe'de korkunç olay: Sokak ortasında tanımadığı şahsın saldırısına uğradı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ERDEMİR

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