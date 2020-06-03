MALTEPE'DE KORKU DOLU ANLAR? SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
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MALTEPE'DE KORKU DOLU ANLAR? SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

MALTEPE'de serviste tamir edildikten sonra test sürüşüne çıkan otomobilde aniden başlayan yangın paniğe neden oldu.

03.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:20

MALTEPE'de serviste tamir edildikten sonra test sürüşüne çıkan otomobilde aniden başlayan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı otomobilde bulunanlar kendilerini güçlükle dışarı atarken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy yolu üzerinde meydana geldi. 06 FG 0002 plakalı otomobil, serviste tamir edildikten sonra servis çalışanları tarafından test sürüşüne çıkarıldı. Test sürüşü sırasında otomobilin altından seyir halindeyken alevler yükselmeye başladı. Diğer sürücülerin uyarısı ile çalışanlar aracı yolun sağına çekerek otomobilden indi. Çalışanlar ve diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulunsa da alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle yol iki taraflı trafiğe kapandı. Bazı sürücüler, tehlikeye aldırış etmeden yanan otomobilin yanından geçmeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Bir görgü tanığı, Araç seyir halinde aşağıya doğru inerken aracın altından alevler çıkmaya başladı.İkaz ettik,aracı sağa çekti.Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik, ama alevler aracı tamamen sardı. Araç servisten yeni çıkmış, test sürüşündeymiş diye konuştu.

MALTEPE'DE KORKU DOLU ANLAR? SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Kaynak: DHA

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