Maltepe'de köpeğin ölümüne neden olan Birsen Ocaklı'nın avukatından açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maltepe'de köpeğin ölümüne neden olan Birsen Ocaklı'nın avukatından açıklama

MALTEPE'de, aracıyla Max isimli köpeğe çarparak ölümüne neden olan Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın avukatı açıklama yaptı.

Maltepe'de köpeğin ölümüne neden olan Birsen Ocaklı'nın avukatından açıklama
05.07.2020 18:50 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:55
MALTEPE'de, aracıyla Max isimli köpeğe çarparak ölümüne neden olan Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın avukatı açıklama yaptı. Açıklamada, "müvekkilim şu an bir canın yani Max'in melek olmasına istemeyerek de olsa sebep olduğunu düşündüğü için tarif edilemez bir acı ve keder içindedir" ifadeleri kullanıldı.

Marmara Üniversitesi Hastanesi, Başıbüyük Kampüsünde aracıyla Max isimli köpeğe çarparak ölümüne neden olan Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın avukatı Nafiye Ceylan, müvekkilinin kampüsten çıkarken bir şeyin üzerinden geçtiğini fark ettiğini ancak tümsek zannedip yoluna devam ettiğini ifade etti. Avukat Nafiye Ceylan ayrıca, trafikte birçok insanın başına bu durumun geldiğini ve sosyal medyada müvekkiliyle ilgili bir linç kampanyasının başlatıldığını ifade etti.

Ceylan, "Müvekkilimin olayın öncesinde ve sonrasında kasti ve bilinçli bir tutum ve davranışının olup olmadığı düşünülmeksizin, saygın bir mesleği olan ve kendisini hayat kurtarmaya adamış bir doktorun, toplumdaki itibarının ve haysiyet ve onurunun göz ardı edilerek bir tutum sergilenmesi de hakkaniyetli ve kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın avukatı Nafiye Ceylan'ın açıklaması şöyle: Müvekkilim Doç. Dr. Birsen Ocaklı, 14.05.2020 tarihinde Marmara Üniversitesi Hastanesi, Başıbüyük Kampüsünden çıkarken, bir şeyin üzerinden geçtiğini fark etmiş ve aynadan baktığında herhangi bir şey göremeyince, bir tümseğin üzerinden geçtiğini düşünerek, ana yola çıkmak üzere olduğundan kontrol edip yoluna devam etmiştir.Ancak, hakkında yapılan şikayet üzerine, karakola çağrıldığında bu talihsiz kazaya sebebiyet verdiğini, aslında tümsek olarak düşündüğü şeyin, maalesef Max olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiştir. Zira, kusurlu ve/veya kusursuz bir davranışla dahi olsa da özellikle her gün bir çok hastaya şifa veren bir doktor olarak bir canın ölümüne, Max'in melek olmasına sebebiyet vermiş olduğunu öğrenmesiyle, tarifsiz bir acı ve üzüntü duymuş ve halen de aynı duygular içindedir. Müvekkilim, gerek olay sırasında ve gerekse sonrasında, asla ve asla bir köpeğe, bir canlıya vurduğunu görmemiştir. Şayet, müvekkilim gerçekten bir canlıya vurduğunu görmüş olsaydı, şifa dağıtan, cankurtaran bir doktor olarak, duruma derhal müdahale eder ve gereken neyse derhal gereğini yerine getirirdi. Ayrıca, her yerde güvenlik kameralarının bulunduğu bir hastane bahçesinde, müvekkilimin bir canlıya çarpıp, kaçtığının düşünülmesi de, hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Müvekkilim, talihsiz olayı öğrenmesinin hemen akabinde, karakoldan Max'i sahiplenen kişinin iletişim bilgilerini almış ve tedavi süreci ve giderleri hakkında yapabileceği bir şeyler varsa yapmak istemiş, ancak tüm ısrarlarına rağmen, kendisine ulaşamamıştır.Olayın oluş şekli ve sonraki süreç bu şekilde gerçekleşmiş olmasına rağmen, pandemi döneminde ön saflarda mücadele eden bir doktor olan müvekkilim hakkında, gerek sosyal medya ve gerekse görsel ve işitsel medya üzerinden bir linç kampanyası başlatılarak, mesleği, kariyeri, unvanı ve insanlığı hususlarında, yasal süreç devam ederken, yargısız infaz yapılmış ve küçük düşürücü ithamlarla bir çok yönden yıpratılmaya çalışılmıştır. Ancak, Max ile ilgili sosyal medya ve görsel ve işitsel medya duyarlılığı anlaşılır ve kabul edilebilir olmakla birlikte, müvekkilimin olayın öncesinde ve sonrasında kasti ve bilinçli bir tutum ve davranışının olup, olmadığı düşünülmeksizin, saygın bir mesleği olan ve kendisini hayat kurtarmaya adamış bir doktorun, toplumdaki itibarının ve haysiyet ve onurunun göz ardı edilerek bir tutum sergilenmesi de hakkaniyetli ve kabul edilebilir bir durum değildir.Ayrıca, müvekkilimin başına gelen bu durum, trafikte araç kullanan herkesin başına gelebilecek bir durum olup, müvekkilimin şuan Max'in ölümüne duyduğu üzüntünün her şeyin üzerinde bir durum olduğunun da önemle bilinmesini isteriz. Zira, müvekkilim şu an bir canın yani Max'in melek olmasına istemeyerek de olsa sebep olduğunu düşündüğü için tarif edilemez bir acı ve keder içindedir.

Talihsiz olay ile ilgili yasal süreç devam etmekte olup, kamuoyunu saygıyla bilgilendirir, bir kez daha Max'in ölümünden duyduğumuz büyük üzüntüyü müvekkilim adına kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz ederim.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü Haber
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı Haber
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı Haber
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada Haber
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor Haber
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Serinlemek için Kızılırmak'a giren 18 yaşındaki genç, suda kayboldu
Serinlemek için Kızılırmak'a giren 18 yaşındaki genç, suda kayboldu
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Coşkun Sabah Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Düğün Çocuk Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: Maltepe'de köpeğin ölümüne neden olan Birsen Ocaklı'nın avukatından açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 19:05:22. #1.14#
title