Maltepe'de konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Maltepe'de konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

25.03.2021 00:19 | Son Güncelleme: 25.03.2021 00:22
Maltepe'de konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Maltepe'de bir konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe'de bir konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde kağıt toplayan kişilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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