MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de koca dehşeti: Önce hemşire eşini öldürmeye kalktı, sonra intihar etti

Maltepe'de ikizlerini odaya kilitledi, eşini vurup intihar etti

İSTANBUL - Maltepe'de Ö.T. tartışma yaşadığı hemşire eşini silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Ö.T. hayatını kaybetti. Ağır yaralanan genç kadının hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün 14.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler, Mahallesi Canay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oturdukları apartman dairesinde tartışmaya başlayan Ö.T. isimli şahıs hemşire olan eşi C.T.'yi silahla yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eşini silahla yaralayan Ö.T. ise aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Sağlık ekipleri olayda ağır yaralanan genç kadını hastaneye kaldırırken Ö.T. ise hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.