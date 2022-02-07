Maltepe'de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe'de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Maltepe'de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu Maltepe'de ikizlerini odaya kilitledi, eşini vurup intihar girişiminde bulundu Maltepe'de Ö.T. tartışma yaşadığı hemşire eşini silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu

Maltepe'de ikizlerini odaya kilitledi, eşini vurup intihar girişiminde bulundu

İSTANBUL - Maltepe'de Ö.T. tartışma yaşadığı hemşire eşini silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Yaralanan çift tedavi altına alındı.

Olay, dün 14.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler, Mahallesi Canay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oturdukları apartman dairesinde tartışmaya başlayan Ö.T. isimli şahıs hemşire olan eşi C.T.'yi silahla yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eşini silahla yaralayan Ö.T. ise aynı silahla kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Maltepe'de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu

Maltepe'de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu

Maltepe'de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - 3. Sayfa

Maltepe, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title