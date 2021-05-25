Maltepe'de kısıtlamayı fırsat bilip drift atarak ilerledi
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Maltepe'de kısıtlamayı fırsat bilip drift atarak ilerledi

Maltepe'de kısıtlamayı fırsat bilip drift atarak ilerledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de kısıtlama saatlerinde aracıyla cadde üzerinde drift atarak ilerleyen araç sürücüsünün o anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de kısıtlama saatlerinde aracıyla cadde üzerinde drift atarak ilerleyen araç sürücüsünün o anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan 21.00 – 05.00 saatleri arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Maltepe'de sokağa çıkma kısıtlamasında yolların boş olmasını fırsat bilen bir araç sürücüsü ise cadde üzerinde drift atarak ilerledi. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Maltepe'de kısıtlamayı fırsat bilip drift atarak ilerledi
Maltepe'de kısıtlamayı fırsat bilip drift atarak ilerledi
Maltepe'de kısıtlamayı fırsat bilip drift atarak ilerledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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