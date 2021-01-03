MALTEPE'DE KISITLAMADA POLİSLER SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ

Maltepe'de polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması süresince aç kalan sokak hayvanlarını besledi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde aç kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Kilolarca kuru ile yaş mama alan ekipler, çarşıda ve sahilde bulunan kedi ve köpeklerin karınlarını doyurdu, hem de sevdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı