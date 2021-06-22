Maltepe'de kırmızı ışıkta karşıya geçen kişiye otomobilin çarptığı anlar kamerada
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Maltepe'de kırmızı ışıkta karşıya geçen kişiye otomobilin çarptığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de araçlara yeşil ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı.

Maltepe'de araçlara yeşil ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç şahsın vücudunda kırıklar meydana geldi. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs araçlara yeşil ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpmasıyla yola savruldu. Kaza sonrası araç sürücüsü aracından inerek yerde hareketsiz yatan genç şahsa müdahale etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya karışan araç sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürürken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası vücudunun birçok yerinde kırık olduğunu tespit ettiği yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı.

Öte yandan yaşanan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"SÜRÜCÜ ŞOKA GİRMİŞTİ"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Fırat Avcı isimli vatandaş, "Genç arkadaş, araçlara yeşil ışık yandığı esnada karşıdan karşıya geçiyordu. İlk araçtan kurtuldu fakat arkasından gelen aracı göremeyince sürücü, gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düştü. Biz de polis ve ambulansa haber verdik. Yaralı kişiyi hastaneye kaldırdılar. Neyse ki çok ağır bir durum olmadı. Arkadaşın birkaç yerinde kırıklar olduğu söylendi. Sürücü şoka girmişti. Yanında çocuğu da vardı, o da ağlıyordu" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Furkan Çon/İHA)

Maltepe'de kırmızı ışıkta karşıya geçen kişiye otomobilin çarptığı anlar kamerada
Maltepe'de kırmızı ışıkta karşıya geçen kişiye otomobilin çarptığı anlar kamerada
Maltepe'de kırmızı ışıkta karşıya geçen kişiye otomobilin çarptığı anlar kamerada
Maltepe'de kırmızı ışıkta karşıya geçen kişiye otomobilin çarptığı anlar kamerada
Maltepe'de kırmızı ışıkta karşıya geçen kişiye otomobilin çarptığı anlar kamerada
Maltepe'de kırmızı ışıkta karşıya geçen kişiye otomobilin çarptığı anlar kamerada
Maltepe'de kırmızı ışıkta karşıya geçen kişiye otomobilin çarptığı anlar kamerada
Maltepe'de kırmızı ışıkta karşıya geçen kişiye otomobilin çarptığı anlar kamerada
Maltepe'de kırmızı ışıkta karşıya geçen kişiye otomobilin çarptığı anlar kamerada
Maltepe'de kırmızı ışıkta karşıya geçen kişiye otomobilin çarptığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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