MALTEPE'DE KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN
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MALTEPE'DE KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olan ve kumar oynatılan kıraathaneye baskın düzenlendi.

Maltepe'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olan ve kumar oynatılan kıraathaneye baskın düzenlendi. Baskında 11 kişiye toplamda 55 bin lira para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı.

Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde kumar oynatıldığı tespit edilen kıraathaneye baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; masa üzerinde poker kağıtları ve kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 700 lira ele geçirildi. Öte yandan işyeri içerisinde bulunan kişilere 1593 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 40 bin 950 lira, kumar oynadığı tespit edilen kişilere ise 15 bin lira olmak üzere toplamda 55 bin 950 lira ceza kesildi. İşyeri sahibi olan kişiye "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

MALTEPE'DE KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN
MALTEPE'DE KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN
MALTEPE'DE KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN
MALTEPE'DE KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN
MALTEPE'DE KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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