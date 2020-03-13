MALTEPE'DE KAZADAN SONRA KADIN SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ
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Maltepe, Güncel

MALTEPE'DE KAZADAN SONRA KADIN SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

MALTEPE'DE KAZADAN SONRA KADIN SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİHaber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAMaltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, içinde oturan kişilerin bulunduğu park halindeki bir araca çarptı.

13.03.2020 23:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:53
MALTEPE'DE KAZADAN SONRA KADIN SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

MALTEPE'DE KAZADAN SONRA KADIN SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, içinde oturan kişilerin bulunduğu park halindeki bir araca çarptı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kaza yapan otomobilin kadın sürücü şoka girdi.Kaza, saat 20.30 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyükyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Melek Çiftçi'nin kullandığı 59 UZ 319 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak içinde oturan kişilerin bulunduğu cadde üzerinde park halindeki 59 TE 029 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kaza yapan otomobilin sürücüsü Melek Çiftçi, uzun süre şoktan kurtulamadı. Sedyeye yatmak istemeyen yaralı sürücü, vatandaşlara kaza yaptığı otomobilini sordu. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mahalle sakini kazanın yaşandığı caddeden geçen otomobillerin çok hızlı olduğunu, bu nedenle kazaların çok yaşandığını söyledi.Kazayı gören bir kişi, 'Tam net göremedim ama orada iki kişi sohbet ediyorlardı. Duran arabaya dengeyi, direksiyon hakimiyetini kaybetti, vurdu. Duran arabada 2 kişi, bir de bir bayan var. dedi.

 


Kaynak: DHA

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Manşet

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