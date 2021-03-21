MALTEPE'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI
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MALTEPE'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

21.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:35

MALTEPE'de sabah erken saatlerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaza yaptı.

MALTEPE'de sabah erken saatlerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 06.30 sıralarında Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Karaçayır yönetimindeki 34 DKG 474 plakalı otomobil, Kadıköy istikametine doğru ilerlediği sırada kontrolden çıktı. Araç orta refüjde bir süre ilerledikten sonra bir ağaca çarparak durabildi. Sürücü Karaçayır otomobilde sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat sonra araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayı gören bir vatandaş, Ben çöpçüler ses çıkarıyor sandım. Baktım oradan vura vura geliyor. Döndü araba, geldim hemen. 155'e ambulansa haber verdim dedi.

MALTEPE'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI
MALTEPE'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI
MALTEPE'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI
MALTEPE'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI
MALTEPE'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI
MALTEPE'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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