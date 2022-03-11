MALTEPE'DE KAZA; IŞIKLARDA BEKLEYEN OTOMOBİLE ÇARPTI - Haberler

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MALTEPE'DE KAZA; IŞIKLARDA BEKLEYEN OTOMOBİLE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MALTEPE Sahil Yolu'nda otomobille hafif ticari araç çarpıştı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE Sahil Yolu'nda otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kaza yapan hafif ticari araç karşı yönde ışıklarda bekleyen otomobile çarparken, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza dün saat 19.30 sıralarında Maltepe Sahil Yolu Pendik istikametinde meydana geldi. 34 RK 2985 plakalı hafif ticari araç aynı yönde giden 78 AAD 752 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan ticari araç, trafik lambasını devirdi ardından karşı yönde ışıklarda bekleyen 34 PS 3536 plakalı otomobile çarptı. Kazaya karışan diğer otomobil ise refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken kaza yapan araçlar yoğun kar yağışı altında çekici yardımıyla kaldırıldı.

MALTEPE'DE KAZA; IŞIKLARDA BEKLEYEN OTOMOBİLE ÇARPTI

MALTEPE'DE KAZA; IŞIKLARDA BEKLEYEN OTOMOBİLE ÇARPTI

MALTEPE'DE KAZA; IŞIKLARDA BEKLEYEN OTOMOBİLE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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