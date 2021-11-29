Maltepe'de karaya yaslanan Ro-Ro gemisi için önlem alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe'de karaya yaslanan Ro-Ro gemisi için önlem alındı

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Maltepe'de karaya yaslanan Ro-Ro gemisi için önlem alındı

İstanbul Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe Kumcular İskelesi'nde karaya yaslanan Ro-Ro gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tedbir aldı.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe Kumcular İskelesi'nde karaya yaslanan Ro-Ro gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tedbir aldı.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği öğleden sonra askıya alındı.

Bu süreçte kıyıda bulunan gemilerden Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki AYIS 1 adlı Ro-Ro gemisi Maltepe Kumcular İskelesi'nde karaya yaslandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Mehmetçik" römorkörü tedbiren olay yerine sevk edildi.

İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da sürecek

İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da sürecek

 İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

 İstanbul lodosa teslim! Dev dalgalar kıyıya vurdu, ağaçlar devrildi

İstanbul lodosa teslim! Dev dalgalar kıyıya vurdu, ağaçlar devrildi

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title