Maltepe'de kar yağışı etkili oluyor
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Maltepe'de kar yağışı etkili oluyor

16.02.2021 08:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 08:51
Maltepe'de kar yağışı etkili oluyor

Maltepe'de bir anda bastıran kar nedeniyle D-100 Karayolu beyaza büründü.

Maltepe'de bir anda bastıran kar nedeniyle D-100 Karayolu beyaza büründü. 

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Maltepe D-100 Karayolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran kar nedeniyle D-100 Karayolu ve üst geçitler beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar yağışında bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. 


Maltepe'de kar yağışı etkili oluyor
Maltepe'de kar yağışı etkili oluyor
Maltepe'de kar yağışı etkili oluyor
Maltepe'de kar yağışı etkili oluyor
Maltepe'de kar yağışı etkili oluyor
Maltepe'de kar yağışı etkili oluyor
Maltepe'de kar yağışı etkili oluyor
Maltepe'de kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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