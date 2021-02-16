Maltepe'de kar yağışı etkili oluyor

Maltepe'de bir anda bastıran kar nedeniyle D-100 Karayolu beyaza büründü.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Maltepe D-100 Karayolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran kar nedeniyle D-100 Karayolu ve üst geçitler beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar yağışında bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı