Maltepe'de kar yağışı etkili oluyor
16.02.2021 08:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 08:51
Maltepe'de bir anda bastıran kar nedeniyle D-100 Karayolu beyaza büründü.
Maltepe'de bir anda bastıran kar nedeniyle D-100 Karayolu beyaza büründü.
Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Maltepe D-100 Karayolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran kar nedeniyle D-100 Karayolu ve üst geçitler beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar yağışında bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı