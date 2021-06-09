Maltepe'de kaplumbağanın inanılmaz kurtuluşu
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Maltepe'de kaplumbağanın inanılmaz kurtuluşu

Maltepe'de kaplumbağanın inanılmaz kurtuluşu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Doğanın en yavaş hayvanlarından biri olan kaplumbağa resmen hız kurbanı oluyordu.

Doğanın en yavaş hayvanlarından biri olan kaplumbağa resmen hız kurbanı oluyordu. Maltepe sahil yolunda hızla giden arabanın çarptığı kaplumbağanın kabuğu parçalandı. Maltepe Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yaralı kaplumbağayı tedavi ederek Kartal Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahildeki yeşil alandan bir anda yola fırlayan kara kaplumbağası hızla gelen bir aracın altında kaldı. Kabuğu birkaç yerden kırılan sevimli hayvanı gören vatandaşlar durumu derhal Maltepe Belediyesi veterinerlik ekiplerine iletti. Hızla gelen görevliler, yaralı kaplumbağayı alarak, Aydınevler'deki veteriner kliniğine götürdü. Uzman hekim ilk muayenenin ardından kırılan kabuğu ilaçlayıp enfeksiyon kapmasını engelledi. Kısa bir süre müşahede altında tutulan ve hayati tehlikesi olmadığı saptanan kaplumbağa onarılan eviyle birlikte doğaya bırakılması için Kartal Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İSTANBUL

Maltepe'de kaplumbağanın inanılmaz kurtuluşu
Maltepe'de kaplumbağanın inanılmaz kurtuluşu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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