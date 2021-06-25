Maltepe'de kanalizasyon çalışması durdu, kazı alanı müsilaj doldu
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Maltepe'de kanalizasyon çalışması durdu, kazı alanı müsilaj doldu

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Maltepe'de kanalizasyon çalışması durdu, kazı alanı müsilaj doldu -Maltepe'de müsilajla dolan kazı alanı havadan görüntülendi Maltepe'de İSKİ ekiplerince gerçekleştirilen kanalizasyon çalışması yarım kalınca kazı alanında deniz salyası birikti.

Maltepe'de kanalizasyon çalışması durdu, kazı alanı müsilaj doldu

-Maltepe'de müsilajla dolan kazı alanı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Maltepe'de İSKİ ekiplerince gerçekleştirilen kanalizasyon çalışması yarım kalınca kazı alanında deniz salyası birikti. Çevrede oluşan deniz salyası ve lağım kaynaklı yoğun koku vatandaşların tepkisine yol açarken, vatandaşlar çalışmalarına aylar öncesinden başlanmış olan ve yarım kalan kanalizasyon çalışmasının tamamlanmasını istedi. Kanalizasyon çalışması alanında biriken müsilaj havadan görüntülendi.

Maltepe'de, İBB'ye bağlı İSKİ ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay önce çalışmalarına başlandığı iddia edilen kanalizasyon çalışması yarım kaldı. Sokağın ortasında açılan derin çukurluk alanda faaliyetlerin durdurulduğunu iddia eden çevre sakinleri, alanda biriken müsilaj ve lağım kokusu nedeniyle zor günler yaşadığını dile getirdi. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte kokunun da yoğunluk gösterdiğini belirten çevre sakinleri yarım bırakılan çalışmanın bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

"Kokudan durulacak gibi değil"

Çalışmaların yavaş ilerlediğini belirten mahalle sakini Taner Çam, "Burada çok yoğun bir koku oluştu. Bu çevrede yaşayan herkes bu konuda mağduriyet yaşıyor. Kokudan durulacak gibi değil. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla zaten çalışmalar yavaş ilerliyor" diye konuştu.

Çevre sakinlerinden Mehmet Fincan isimli vatandaş ise, "Burası yaklaşık 2 aydır bu vaziyette. Son haftalarda da koku oluşmaya başladı. Buranın bir an önce yapılması gerekiyor. Çevredeki herkes kokudan rahatsız oluyor. Burada yapılan çalışmalar sırasında bir boruyu patlatmışlar. Binamızın otoparkını su bastı. Çalışmaların bitmesini kokunun giderilmesini istiyoruz" dedi.

Maltepe'de kanalizasyon çalışması durdu, kazı alanı müsilaj doldu
Maltepe'de kanalizasyon çalışması durdu, kazı alanı müsilaj doldu
Maltepe'de kanalizasyon çalışması durdu, kazı alanı müsilaj doldu
Maltepe'de kanalizasyon çalışması durdu, kazı alanı müsilaj doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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