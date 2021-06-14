Maltepe'de kan alma seferberliği başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maltepe'de kan alma seferberliği başlatıldı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Güncel

Maltepe'de kan alma seferberliği başlatıldı Maltepe'de 14 Haziran Dünya Kan Bağışı Günü kapsamında İstanbul Valiliği öncülüğünde, Maltepe Kaymakamlığı, Kızılay ve bazı kamu kurumları iş birliği ile kan alma kampanyası başlatıldı.

Maltepe'de kan alma seferberliği başlatıldı

İSTANBUL - Maltepe'de 14 Haziran Dünya Kan Bağışı Günü kapsamında İstanbul Valiliği öncülüğünde, Maltepe Kaymakamlığı, Kızılay ve bazı kamu kurumları iş birliği ile kan alma kampanyası başlatıldı. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ile birlikte çok sayıda Maltepeli vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Maltepe'de meydanda başlatılan kan bağışı kampanyası açılış etkinliğine katıldı. Kaymakam Dallı, kan bağışı noktasında herkesi kan bağışı konusunda duyarlı davranmaya davet etti. Maltepe'de en çok sayıda kan bağışında bulunan vatandaş ve kurumada plaket takdim edildi. Maltepe'de en çok sayıda kan bağışında bulunan vatandaş olarak Selahattin er adına eşi Sevim Er plaketi Kaymakam Meftun Dallı'dan aldı. Maltepe'de en çok sayıda kan bağışında bulunan kurum olarak, Kadir Has Anadolu Lisesi müdürü Veli Özçelik'e plaketi Kaymakam Dallı takdim etti.

"Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum"

Kan bağışlamanın önemine değinen Kaymakam Meftun Dallı, " Bugün, 14 Haziran Dünya Kan Bağışı Günü bu vesileyle Sayın Valimizin önderliğinde, ilçemizde de kan bağışı kampanyası başlatıldı. Maltepe meydanında 3 gün süreyle sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında kıymetli hemşehrilerimizin katılımını bekliyoruz. Kan bağışı inancımız gereği çok kıymetli. Bir hayat kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Ayeti kerimesine kan bağışlamak kadar daha güzel uyan bir davranış düşünemiyorum. Düşünün ki kime yarayacağını kime gideceğini bilmeden kan bağışında bulunuyorsunuz. Hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir fayda beklemeden. Bundan daha saf bir iyilik düşünemiyorum. Maltepeli kardeşlerimiz gereken desteği her zaman vereceklerdir. Bir kez daha bütün Maltepeli vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ve plaket takdiminin ardından Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'nın yanı sıra Sivil Toplum Kuruşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu.

Maltepe'de kan alma seferberliği başlatıldı
Maltepe'de kan alma seferberliği başlatıldı
Maltepe'de kan alma seferberliği başlatıldı
Maltepe'de kan alma seferberliği başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Nur Sürer Hande Ataizi Acun Ilıcalı Tamer Levent
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maltepe'de kan alma seferberliği başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 22:44:33. #1.16#

title