Maltepe'de kan alma seferberliği başlatıldı

Maltepe'de kan alma seferberliği başlatıldı Maltepe'de 14 Haziran Dünya Kan Bağışı Günü kapsamında İstanbul Valiliği öncülüğünde, Maltepe Kaymakamlığı, Kızılay ve bazı kamu kurumları iş birliği ile kan alma kampanyası başlatıldı.

Maltepe'de kan alma seferberliği başlatıldı

İSTANBUL - Maltepe'de 14 Haziran Dünya Kan Bağışı Günü kapsamında İstanbul Valiliği öncülüğünde, Maltepe Kaymakamlığı, Kızılay ve bazı kamu kurumları iş birliği ile kan alma kampanyası başlatıldı. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ile birlikte çok sayıda Maltepeli vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Maltepe'de meydanda başlatılan kan bağışı kampanyası açılış etkinliğine katıldı. Kaymakam Dallı, kan bağışı noktasında herkesi kan bağışı konusunda duyarlı davranmaya davet etti. Maltepe'de en çok sayıda kan bağışında bulunan vatandaş ve kurumada plaket takdim edildi. Maltepe'de en çok sayıda kan bağışında bulunan vatandaş olarak Selahattin er adına eşi Sevim Er plaketi Kaymakam Meftun Dallı'dan aldı. Maltepe'de en çok sayıda kan bağışında bulunan kurum olarak, Kadir Has Anadolu Lisesi müdürü Veli Özçelik'e plaketi Kaymakam Dallı takdim etti.

"Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum"

Kan bağışlamanın önemine değinen Kaymakam Meftun Dallı, " Bugün, 14 Haziran Dünya Kan Bağışı Günü bu vesileyle Sayın Valimizin önderliğinde, ilçemizde de kan bağışı kampanyası başlatıldı. Maltepe meydanında 3 gün süreyle sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında kıymetli hemşehrilerimizin katılımını bekliyoruz. Kan bağışı inancımız gereği çok kıymetli. Bir hayat kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Ayeti kerimesine kan bağışlamak kadar daha güzel uyan bir davranış düşünemiyorum. Düşünün ki kime yarayacağını kime gideceğini bilmeden kan bağışında bulunuyorsunuz. Hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir fayda beklemeden. Bundan daha saf bir iyilik düşünemiyorum. Maltepeli kardeşlerimiz gereken desteği her zaman vereceklerdir. Bir kez daha bütün Maltepeli vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ve plaket takdiminin ardından Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'nın yanı sıra Sivil Toplum Kuruşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor