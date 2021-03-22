Maltepe'de kamyonet sürücüsü dehşet saçtı: Ortalık savaş alanına döndü
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Maltepe'de kamyonet sürücüsü dehşet saçtı: Ortalık savaş alanına döndü

22.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:55

- Maltepe'de kamyonet sürücüsü dehşet saçtı: Ortalık savaş alanına döndü Maltepe'de kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önüne çıkan araçlara çarparak 2 kişiyi yaralandı.

- Maltepe'de kamyonet sürücüsü dehşet saçtı: Ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL - Maltepe'de kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önüne çıkan araçlara çarparak 2 kişiyi yaralandı. İki kamyonet arasında kalan bir kişi, son anda ezilmekten kurtuldu. Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü öğlen saatlerinde Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı inen sebze yüklü kamyonetin freni patladı. Sokaktan aşırı hızla aşağı inen kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara ve caddenin karşısındaki bir araca çarparak durabildi. Feci kazada 1'i kadın 2 kişi yaralanırken bir kişi ise kamyonetin arasında kalarak son anda ezilmekten kurtuldu. Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Olay güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aşırı hızla gelen kamyonet araçlara çarpıyor. Kamyonetin çarptığı araçlar sürüklenerek kaldırıma çıkıyor. Yaya olan bir vatandaş iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuluyor.

Maltepe'de kamyonet sürücüsü dehşet saçtı: Ortalık savaş alanına döndü
Maltepe'de kamyonet sürücüsü dehşet saçtı: Ortalık savaş alanına döndü
Maltepe'de kamyonet sürücüsü dehşet saçtı: Ortalık savaş alanına döndü
Maltepe'de kamyonet sürücüsü dehşet saçtı: Ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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