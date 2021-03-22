MALTEPE'DE KAMYONET DEHŞETİ; CADDEYİ BİRBİRİNE KATTI
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MALTEPE'DE KAMYONET DEHŞETİ; CADDEYİ BİRBİRİNE KATTI

22.03.2021 09:20 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:32

MALTEPE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet önüne çıkan araçlara çarpıp 2 kişiyi yaralandı.

MALTEPE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet önüne çıkan araçlara çarpıp 2 kişiyi yaralandı. İki kamyonetin arasında kalan bir kişi, son anda ezilmekten kurtuldu. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, önceki gün öğlen saatlerinde Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı inen sebze yüklü kamyonetin freni patladı. Sokaktan aşırı suratla aşağı inen kamyonet, park halindeki araçlara ve caddenin karşısındaki bir araca çarparak durabildi. Feci kazada 1'i kadın 2 kişi yaralanırken bir kişi ise kamyonetin arasında kalarak son anda ezilmekten kurtuldu. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANLARI KAMERADAKaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin sokakta araçlara çarparak ilerlemesi, çarptığı araçların savrulması, bir kişinin birbirine giren araçların arasında kalarak yere düşmesi, ardından sağ salim ayağa kalması ve sokakta yaşanan hareketlilik görülüyor.

MALTEPE'DE KAMYONET DEHŞETİ; CADDEYİ BİRBİRİNE KATTI
MALTEPE'DE KAMYONET DEHŞETİ; CADDEYİ BİRBİRİNE KATTI
MALTEPE'DE KAMYONET DEHŞETİ; CADDEYİ BİRBİRİNE KATTI
MALTEPE'DE KAMYONET DEHŞETİ; CADDEYİ BİRBİRİNE KATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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