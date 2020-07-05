Maltepe'de kaldırımı aşan otomobil evin bahçesine girdi
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Maltepe'de kaldırımı aşan otomobil evin bahçesine girdi

MALTEPE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımı aşarak evin bahçesine girdi.

Maltepe'de kaldırımı aşan otomobil evin bahçesine girdi
05.07.2020 04:05 | Son Güncelleme: 05.07.2020 04:09

MALTEPE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımı aşarak evin bahçesine girdi. 

Kaza saat 02.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Onur M.'nin kullandığı 34 PMP 43 plakalı otomobil Emek Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşarak bir evin bahçesine girdi. Otomobil bahçedeki ağaçlara çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağaçların arasındaki otomobil kapısını levye ile açarak içinde sıkışan Cihan B.'yi kurtardı. Alkollü olduğu gözlenen Cihan B. sağlık ekiplerinin kendisine müdahale etmesine izin vermedi. Uzun süre kaldırıma oturarak polis ve sağlık ekiplerine direnen sürücü polisin ikna etmesi ile ambulansa alınarak Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Onur M.'nin kazadan hemen sonra otomobilden inerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Kazayı görenlerden Bahri Taşyürek, "Burada oturuyorum, sese geldim, gelir gelmez de manzarayı bu şekilde gördüm. Burada da bir beyaz araba duruyordu. Gelir gelmez araba içindeki amcaya 'bir şeyin var mı' diye sordum. 'O nerede' dedi. O kim dedim, 'burada şoför vardı o nerede' dedi. Demek yanında biri vardı, onu ben de görmedim, ne tarafta indi gitti görmedim" şeklinde konuştu. 

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Manşet

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