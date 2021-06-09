Maltepe'de kalaşnikofla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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Maltepe'de kalaşnikofla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Maltepe'de kalaşnikofla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Maltepe'de, kalaşnikof piyade tüfeğiyle 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Maltepe'de, kalaşnikof piyade tüfeğiyle 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Esenkent Mahallesi'nde 2 kişinin uzun namlulu silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı V.Ç'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan V.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan şüpheli V.Ç, "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli V.Ç'nin üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli V.Ç. emniyetteki ifadesinde, olay günü arkadaşının kullandığı araca binerek mahallelerine gittiğini belirterek, şunları öne sürdü:

"F.C. ve S.K. isimli şahıslarla karşılaştım. Muhabbet ederken S.K. bana 'sen benimle nasıl böyle konuşursun' diye kızdı ve beni darp etti. Yanlarındaki diğer şahıslar da darp etti. Evime gittim. Daha sonra bu şahısların tekrar konuşmak için beni çağırdıklarını duydum. Ama beni yine darp etmelerinden korktuğum için olayda kullandığım kalaşnikofu alarak arkadaşlarımın içinde olduğu araçla beni çağırdıkları yere gittik. Seyir halindeyken birinin adımı seslendiğini duymam ile biz durduk. Bu şahıslardan F.C. elindeki silahla bize şoförün oturduğu taraftan ateş etmeye başladı. Arkadaşlarımın yaralandığını görmem ile kalaşnikof ile aracın camından dışarı doğru ateş ettim. Hedef gözetmedim. Sonra hemen araçtan inerek yaya olarak kaçtım."

Olayda kullandığı kalaşnikofu, oturduğu mahalleden tanıdığı bir kişiden aldığını iddia eden şüpheli V.Ç, "Suriye'ye gidip gelen S.K. bana emaneten vermişti. Daha sonra bu kişinin Suriye'de vefat ettiğini duydum. Bir daha da kendisinden hiç haber alamadım. Bu nedenle silah bende kalmıştı. Bu şekilde ruhsatsız silah bulundurduğum ve olayda kullandığım için çok pişmanım." şeklinde beyanda bulundu.

Maltepe'de Esenkent Mahallesi'nde 6 Haziran'da, 2 kişi uzun namlulu silahla yaralanmış, olayla ilgili yapılan araştırmada şüpheli V.Ç, düzenlenen operasyonla evinde yakalanmıştı.

Şüphelinin olayda kullandığı kalaşnikof piyade tüfeği de evinin arka bahçesindeki ağaçlık alanda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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