Maltepe'de kalaşnikofla 2 kişiyi yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Maltepe'de kalaşnikofla 2 kişiyi yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi Maltepe'de kalaşnikof marka uzun namlulu silahla 2 kişiyi yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Maltepe'de kalaşnikofla 2 kişiyi yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Maltepe'de kalaşnikof marka uzun namlulu silahla 2 kişiyi yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi'nde gündüz kavga eden 2 grup gece buluşmuş, Olay yerine 2 otomobille gelen grup ve yaya grup arasında kalaşnikof marka uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışma çıkmıştı.

Olay yerine 34 CUF 707 plakalı otomobille gelen Mesut Yılmaz bacağından yaralanırken şoför koltuğunda oturan Mevlüt Sağdıç başından yaralanmıştı. Olaydaki diğer otomobil ile izini kaybettiren V.Ç. polis ekiplerinin çalışması sonucu, Esenkent, Metin Sokak üzerindeki evde yakalanarak gözaltına alındı. V.Ç. yapılan sorgusunun ardından uzun namlulu silahı bıraktığı noktayı polis ekiplerine göstermesi sonucu, uzun namlulu silah polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. V.Ç. alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan