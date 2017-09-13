Maltepe'de Kahvehaneye Saldırı: 1 Ölü

Maltepe'de bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Maltepe'de Kahvehaneye Saldırı: 1 Ölü

Maltepe'de bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak: Dunya.com