Maltepe'de kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen kişi  yakalandı
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Maltepe'de kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen kişi  yakalandı

MALTEPE'de bir kadına tecavüz girişiminde bulunarak cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen kişi yakalandı.

Maltepe'de kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen kişi  yakalandı
08.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:49

MALTEPE'de bir kadına tecavüz girişiminde bulunarak cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen kişi yakalandı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Sırma Sokak üzerinde 4 Ağustos'ta günü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Polisin kayıtlarına göre olay şöyle gelişti: Restoranda garson olarak çalışan N.İ.(36) yanına müşteri olarak gelen kişi ile aynı arabaya binerek evinin önüne gitti. Arabadan inen N.İ.'ye şüphelinin sokakta saldırıp tecavüz etmeye çalışarak telefonunu gasp ettiği belirtildi. Boğuşma sırasında N.İ.'nin evine kaçtığı kaydedildi. Olayın ardından N.İ.'nin durumu polise ihbar etmesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, N.İ.'nin şikayette bulunduğu Ramazan K.(29)' yı Maltepe'de yakaladı. Şüpheliye birlikte N.İ.'ye ait cep telefonu ele geçirildi. Şubede işlemleri tamamlanan Ramazan K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

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