MALTEPE'DE 'KADEMELİ NORMALLEŞME' DENETİMİ
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MALTEPE'DE 'KADEMELİ NORMALLEŞME' DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE'DE 'KADEMELİ NORMALLEŞME' DENETİMİGamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında geçilen kademeli normalleşme süreci devam ederken, Maltepe'de polis ve zabıta ekipleri, semt pazarları ile kahvehaneleri denetledi.

MALTEPE'DE 'KADEMELİ NORMALLEŞME' DENETİMİ

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında geçilen kademeli normalleşme süreci devam ederken, Maltepe'de polis ve zabıta ekipleri, semt pazarları ile kahvehaneleri denetledi. Ana yollarda araçları durdurarak, sürücüler ile yolcularda maske kontrolü yaptı. Denetimde kahvehaneden birinde yasak olmasına rağmen oyun oynayan 4 kişiye ceza kesildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri ile ilçe genelinde denetim yaptı. Girne Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, vatandaşlar ile pazarcıları sosyal mesafe ile maske konularında uyaran ekipler, kademeli normalleşmeyle açılan kahvehaneleri de denetledi. Bir kahvehanede maskesiz halde oyun oynayan 4 kişiye, 3 bin 460'şar liradan toplam 13 bin 840 lira ceza yazıldı.

Öte yandan sahil yolunda, kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak sürücüler ile yolcuların maske takıp takmadığını kontrol etti. Özel araçlarda bulunan yolcu sayısı da denetlendi. Sahil yolunda yapılan denetim havadan da görüntülendi.

MALTEPE'DE 'KADEMELİ NORMALLEŞME' DENETİMİ
MALTEPE'DE 'KADEMELİ NORMALLEŞME' DENETİMİ
MALTEPE'DE 'KADEMELİ NORMALLEŞME' DENETİMİ
MALTEPE'DE 'KADEMELİ NORMALLEŞME' DENETİMİ
MALTEPE'DE 'KADEMELİ NORMALLEŞME' DENETİMİ
MALTEPE'DE 'KADEMELİ NORMALLEŞME' DENETİMİ
MALTEPE'DE 'KADEMELİ NORMALLEŞME' DENETİMİ
MALTEPE'DE 'KADEMELİ NORMALLEŞME' DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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