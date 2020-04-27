Maltepe'de kaçak tulum üreten atölyeye baskın Maltepe'de kaçak tulum üreten atölyeye baskın Maltepe'de polis ve zabıta ekipleri, kaçak tulum üreten bir atölyeye baskın düzenledi.

Maltepe'de kaçak tulum üreten atölyeye baskın

İSTANBUL - Maltepe'de polis ve zabıta ekipleri, kaçak tulum üreten bir atölyeye baskın düzenledi. Yüzlerce kullanıma hazır sahte koruyucu tulum ele geçirildi.

Maltepe Zümrütevler mahallesi Canan sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde kaçak koruyucu tulum yapıldığı ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Maltepe Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından tekstil atölyesine baskın yapıldı. Operasyonda 4 bine yakın dikilip hazır hale gelmiş sahte koruyucu tulum ele geçirilirken, 650 adet dikime hazır tulum ele geçirildi. Atölye çalışanları hakkında ise cezai işlem uygulandı.

Öte yandan polis kamerasında yansıyan görüntülerde ise, dikiş makinelerinin üzerinde üretim aşamasında olan kaçak tulumların bulunduğu ve kaçak bir şekilde üretilen yüzlerce koruyucu tulumun paketlendiği görüldü.

Kaynak: İHA