Maltepe'de Kaçak Sigara Operasyonu...

Çağatay KENARLI İstanbul DHA



Maltepe'de, bir depoya yapılan operasyonda, yaklaşık piyasa değeri 80 bin lira olan 7 bin 645 paket kaça sigara ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Kaçakçılık suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek dün Maltepe'de bulunan bir depoya baskın düzenledi. Baskında, İ.S., Ö.Y. yakalanırken satışa hazır hale getirilmiş 7 bin 645 paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ve çeşitli sigara markalarına ait paketlerdeki sigaranın toplam piyasa değerinin yaklaşık 80 bin lira olduğu belirtildi.



Emniyete getirilen 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.