Maltepe'de kaçak maske satışı yapan iş yeri mühürlendi
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Emniyet Müdürlüğü, Maltepe, Güncel

Maltepe'de kaçak maske satışı yapan iş yeri mühürlendi

MALTEPE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin yaptığı denetimlerde tespit edilen kaçak maske satışı yapan bir işyeri mühürlendi.

17.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:18
Maltepe'de kaçak maske satışı yapan iş yeri mühürlendi

MALTEPE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin yaptığı denetimlerde tespit edilen kaçak maske satışı yapan bir işyeri mühürlendi. İşyeri sahibine adli işlem ve 3 bin 180 TL idari para cezası uygulanırken; ele geçirilen 5 bin maskeye İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerince el konuldu. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, Maltepe'de Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir

işyerinde sağlık maskesi satışı yapıldığı tespit edildi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün saat 11.30 sıralarında söz konusu adrese düzenlenen operasyonda  yapılan aramalarda 5 bin adet maske ele geçirildi. Maskelere İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerince el konulurken, işyeri sahibi Kürşat Y. hakkında TCK'nin 187. maddesi uyarınca "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç üretmek ve satmak" suçundan adli işlem ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.


Kaynak: DHA

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