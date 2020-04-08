Maltepe'de kaçak maske operasyonu Maltepe Belediyesi, bir iş yerinde kaçak olarak üretilen 150 bin adet maskeye, polis ekipleri eşliğinde düzenlenen bir operasyonla el koydu.

Maltepe Belediyesi, bir iş yerinde kaçak olarak üretilen 150 bin adet maskeye, polis ekipleri eşliğinde düzenlenen bir operasyonla el koydu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske ihtiyacının yoğunlaştığı dönemlerde ilçede üretim izni almadan kaçak maske üreten bir işletmeye baskın düzenlendi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile müşterek düzenlenen operasyonda, Gülsuyu Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde 150 bin adet kaçak maske ele geçirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yasal üretim belgesi olmadan üretilen 50 bin adeti dikilmiş ve 100 bini dikilmeye hazır maske ile 2 bin 400 adet maske kutusuna yediemine alınmak üzere el konuldu.

Yapılan denetimde ruhsatsız çalıştığı belirlenen işletme, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: AA