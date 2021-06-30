Maltepe'de kaçak cinsel içerikli ürün üreten depoya baskın
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Maltepe'de kaçak cinsel içerikli ürün üreten depoya baskın

Maltepe'de kaçak cinsel içerikli ürün üreten depoya baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de, kaçak cinsel içerikli ürünler imal edilen depoya yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı.

Maltepe'de, kaçak cinsel içerikli ürünler imal edilen depoya yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri 3 milyon değerinde olan 150 bin ürüne polis ekipleri tarafından el konuldu.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Zümrütevler'de bulunan bir adreste cinsel içerikli ürünlerin imalatının yapıldığı ihbarını aldı. Adrese gelen ekipler, dışarıdan bakıldığında depo olarak görünen işletmeye baskın düzenledi. Baskın sırasında içeride bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, depo içerisinde piyasa değeri 3 milyon lira olan 150 bin parça cinsel içerikli kaçak ürüne el konuldu. Yapılan incelemelerde kaçak olduğu tespit edilen ürünlerin hijyen açısından elverişsiz şartlarda hazırlandığı görüldü. - İSTANBUL

Maltepe'de kaçak cinsel içerikli ürün üreten depoya baskın
Maltepe'de kaçak cinsel içerikli ürün üreten depoya baskın
Maltepe'de kaçak cinsel içerikli ürün üreten depoya baskın
Maltepe'de kaçak cinsel içerikli ürün üreten depoya baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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