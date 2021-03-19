Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR
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Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR

19.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:24

Son dakika haberlerine göre MALTEPE'de yangın çıkan evde mahsur kalan kişi, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla kurtarıldı.

MALTEPE'de yangın çıkan evde mahsur kalan kişi, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla kurtarıldı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Sarmaşık sokakta bulunan 5 katlı binanın 2. katındaki daireden çıktı.

Daireden yükselen alev ve dumanları görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan dairenin kapısını açmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri dairenin kapısını kırarak içerde mahsur kalan kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen ve baygınlık geçiren Serhan Parlak, sedyeyle ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR
Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR
Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR
Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR
Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR
Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR
Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR
Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR
Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR
Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR
Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR
Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR
Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR
Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR
Son dakika... MALTEPE'DE İTFAİYENİN ZAMANLA YARIŞI... DUMANLAR ARASINDAKİ KİŞİYİ KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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