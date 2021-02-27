Maltepe'de işçilerin grevi devam ederken çöp yığınları artıyor
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Maltepe'de işçilerin grevi devam ederken çöp yığınları artıyor

27.02.2021 09:28 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:34
Maltepe'de işçilerin grevi devam ederken çöp yığınları artıyor

Gamze ŞİMŞEK / MALTEPE'de belediye işçilerinin grevi sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor.

Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de belediye işçilerinin grevi sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor. İşçilerin şantiye alanındaki bekleyişi sürerken, cadde ve sokaklardaki çöp yığınları giderek artıyor.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Şubatta grev kararı alındı. Çöp konteynerlerinden taşan çöplerin oluşturduğu yığınlar gün geçtikçe daha da arttı. Çöp birikintileri kaldırımlara yayılarak cadde ve sokaklara taştı. Öte yandan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından işçiler, Gülsuyu'nda çöp kamyonlarının bulunduğu şantiyede beklemeye devam etti. Çöpler toplanmayınca bazı çöp konteynerlerindeki çöpler, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı.


Maltepe'de işçilerin grevi devam ederken çöp yığınları artıyor
Maltepe'de işçilerin grevi devam ederken çöp yığınları artıyor
Maltepe'de işçilerin grevi devam ederken çöp yığınları artıyor
Maltepe'de işçilerin grevi devam ederken çöp yığınları artıyor
Maltepe'de işçilerin grevi devam ederken çöp yığınları artıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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