Maltepe'de işçi baretli ve yelekli saldırgan 1 kişiyi silahla yaraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maltepe'de işçi baretli ve yelekli saldırgan 1 kişiyi silahla yaraladı

MALTEPE, Bağlarbaşı Mahallesi'nde beyaz baret ve turuncu işçi yeleği giyen kişi cadde üzerinde bir kişiyi silahla yaralayarak kaçtı.

Maltepe'de işçi baretli ve yelekli saldırgan 1 kişiyi silahla yaraladı
06.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:24
MALTEPE, Bağlarbaşı Mahallesi'nde beyaz baret ve turuncu işçi yeleği giyen kişi cadde üzerinde bir kişiyi silahla yaralayarak kaçtı. Şüphelinin kaçma anları kameralara yansıdı.

Olay dün saat 10.20'de Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde beyaz baret ve turuncu yelekle görevli gibi bekleyen kişi, beklediği başka kişi gelince silahına davrandı. 4 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşan saldırgan izini kaybettirirken ateş açılan kişi bacağından yaralandı. Yaralı vatandaşın yardımına çevredekiler koştu. Bir esnaf yaralı vatandaşı kendi özel aracına alarak Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı gören mahalle esnafı "2-2 buçuk saat kadar önce dört yol ağzında silah sesleri duyduk. Kapının önüne koşarak geldiğimde bir kişinin elinde silahla birlikte yukarıya doğru kaçarak gittiğini gördüm. Burada bir kişiyi vurmuş. Ne için vurduğunu bilmiyoruz. Ardından polisler geldi, gerekli incelemeleri yaptılar. Saldırgan yol çalışma ekiplerine benziyordu. Kafasında beyaz bareti vardı, üzerinde yeleği vardı. İşçi elbisesiyle sol elinde silahıyla kaçarak E-5'e doğru gitti. 2 hafta önce de arka sokakta böyle bir olay olmuştu. Arka sokakta bir esnaf arkadaş var. O vurulduğu anı görmüş, hemen alıp hastaneye götürmüş. " dedi.

Saldırganın kaçış anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaçan saldırganla alakalı geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar Haber
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi Haber
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı Haber
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
'Çilek Ay Tutulması' kartpostallık manzara oluşturdu
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'ninkinden daha etkili
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'ninkinden daha etkili
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Kendisini 'Vali özel kalem müdürüyüm' olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Rüştü Zorlu Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Fatma Girik Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Pütürge Malatya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Maltepe'de işçi baretli ve yelekli saldırgan 1 kişiyi silahla yaraladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 11:24:00. #1.14#
title