Maltepe'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı
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Maltepe'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Maltepe'de, bir iş yerinden oto lastiği hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı
23.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:29

Maltepe'de, bir iş yerinden oto lastiği hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Orhangazi Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan iş yerine gelen maskeli hırsızlar kısa sürede 40 bin liralık araç lastiğini çalarak minibüsle olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayı anlatan iş yeri sahibi İsmail Öztürk, hırsızların dün minibüsle sabah 05.43'te geldiğini ifade ederek, "Önce kapıyı patlatıyorlar. Daha sonra alarm çalmasına rağmen 3 veya 4 dakika içerisinde 40 bin TL tutarındaki oto lastiğini minibüse doldurarak kaçıyorlar. Biz de yakalanmaları için polise müracaatta bulunduk." dedi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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