Maltepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü Maltepe'de sahil yolunda bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Maltepe'de sahil yolunda bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

İdealtepe Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir iş yerinin ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatı katına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA