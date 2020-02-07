Maltepe'de iki katlı evde yangın
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Maltepe'de iki katlı evde yangın

Maltepe'de iki katlı bir binada yangın çıktı.

07.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:30
Maltepe'de iki katlı evde yangın

'de iki katlı bir binada yangın çıktı. Yangını çıktığı evde mahsur kalan yaşlı kadın tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Maltepe'de saat 16.00 sıralarında iki katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıktığı evde mahsur kalan Şaziment İkikat, tarafından evden kurtarılarak ambulansa alındı. erleri, yaşlı kadına üşümemesi için montunu verdi. Dumandan etkilendiği öğrenilen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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