Maltepe'de hurdalık yangını Maltepe'deki bir hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu.

Maltepe'deki bir hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu.

Büyükbakkalköy Mahallesi Çiftlik Yolu Caddesi'nde bir hurdalıkta yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 bin metrekare açık alanda içinde otomobil parçaları bulunan hurdalık yangınana Maltepe, Kartal, Büyükbakkalköy ve Ataşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ormanlık alan kenarında bulunan yangına tedbiren orman ekipleri de sevk edildi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA