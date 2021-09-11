Maltepe'de hırsızlıktan suç kaydı olan 3 kişi yakalandı - Haberler
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Maltepe'de hırsızlıktan suç kaydı olan 3 kişi yakalandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Maltepe'de hırsızlık ve benzer suçlardan kaydı olan 3 kişi yakalandı.

Maltepe'de hırsızlık ve benzer suçlardan kaydı olan 3 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Zümrütevler Mahallesi'nde hırsızlık şüphelisi şahısların bulunduğu ihbarı üzerine yapılan kontrolde S.V. (20), S.K. (22) ve B.K.'nin (15) hırsızlık ve benzer suçlardan kayıtları olduğu tespit edildi.

B.K. isimli yaşı küçük kişi serbest bırakılırken, S.V. ve S.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Maltepe'de hırsızlıktan suç kaydı olan 3 kişi yakalandı

Maltepe'de hırsızlıktan suç kaydı olan 3 kişi yakalandı

Maltepe'de hırsızlıktan suç kaydı olan 3 kişi yakalandı

Maltepe'de hırsızlıktan suç kaydı olan 3 kişi yakalandı

Maltepe'de hırsızlıktan suç kaydı olan 3 kişi yakalandı
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Haber: Maltepe'de hırsızlıktan suç kaydı olan 3 kişi yakalandı - Haberler
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