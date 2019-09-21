Maltepe'de hırsızlık

21.09.2019 14:44

Maltepe'de 11 bin liralık eşya çaldıkları iddia edilen iki hırsız tutuklandı.



Cevizli Mahallesinde bir evden 11 bin lira değerinde eşya çalınmasıyla ilgili güvenlik kamera görüntülerinden iki şüphelinin kimliği tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler K.G. ve A.G.'nin üst aramalarında 4 kol saati ele geçirildi.

Birçok suç kaydı bulunduğu saptanan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA